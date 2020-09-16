Почти во всех муниципалитетах ХМАО обнаружены новые случаи заражения коронавирусом

В Югре за минувший день зарегистрировано 83 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, за весь период пандемии диагноз подтвердился у 20 831 жителей округа. Об этом

Ханты-Мансийск – 26;

Сургут – 10;

Нефтеюганск – 8;

Ханты-Мансийский район – 6;

Урай – 6;

Советский район – 5;

Октябрьский район – 5;

Нягань – 3;

Нижневартовск – 2;

Сургутский район – 2;

Пыть-Ях – 2;

Покачи – 1;

Белоярский район – 1;

Радужный – 1;

Лангепас – 1;

Мегион – 1;

Югорск – 1;

Кондинский район – 1;

Нефтеюганский район – 1.

«На момент выявления у 62 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 10 зафиксирована пневмония, у 11 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 80 случаях. По 3 контакты уточняются. Состояние 31 пациента тяжелое, 21 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.