Почти во всех муниципалитетах ХМАО обнаружены новые случаи заражения коронавирусом

В Югре за минувший день зарегистрировано 83 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, за весь период пандемии диагноз подтвердился у 20 831 жителей округа. Об этом
- Ханты-Мансийск – 26;
- Сургут – 10;
- Нефтеюганск – 8;
- Ханты-Мансийский район – 6;
- Урай – 6;
- Советский район – 5;
- Октябрьский район – 5;
- Нягань – 3;
- Нижневартовск – 2;
- Сургутский район – 2;
- Пыть-Ях – 2;
- Покачи – 1;
- Белоярский район – 1;
- Радужный – 1;
- Лангепас – 1;
- Мегион – 1;
- Югорск – 1;
- Кондинский район – 1;
- Нефтеюганский район – 1.
«На момент выявления у 62 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 10 зафиксирована пневмония, у 11 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 80 случаях. По 3 контакты уточняются. Состояние 31 пациента тяжелое, 21 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.