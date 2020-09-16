Житель Югорска угрожал ружьем своей гражданской жене и ее ребенку

В Югорске 38-летний мужчина ворвался в квартиру к своей гражданской жене и начал угрожать ружьем и женщине, и ее несовершеннолетнему сыну. Дебошира задержали силовики:

«Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по ХМАО – Югре прапорщик Анатолий Варанкин и старший сержант Алмаз Фахретдинов задержали ранее судимого за кражу 38-летнего мужчину, который ворвался в квартиру одного из домов по улице Таёжной и угрожал расправой своей гражданской жене и её несовершеннолетнему сыну. При себе задержанный имел обрез гладкоствольного ружья и 14 патронов к нему», – рассказали в пресс-службе Росгвардии.

После задержания мужчину передали следственно-оперативной группе МВД. Возбуждено уголовное дело.