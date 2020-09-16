Первые отставки в правительстве Югры: ушли директора четырех департаментов

Перестановки в правительстве Югры начались: не дожидаясь трехмесячного срока (ранее siapress.ru сообщал, что новый состав будет сформирован в течение ближайших месяцев), губернатор Наталья Комарова уволила глав четырех департаментов.

Так, директор департамента физической культуры и спорта Сергей Артамонов написал о своей отставке на свой странице в соцсети; директор департамента труда Алексей Варлаков о выходе на пенсию рассказал URA.RU.

Также прекращены полномочия руководителей департамента государственной гражданской службы и кадровой политики Ирины Астапенко и департамента гражданской защиты населения Александр Некрасов. Нового начальника ждет служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники после ухода Дмитрия Сергиенко.

При этом заместители губернатора пока все на месте: напомним, что нынешний состав правительства будет работать до момента, когда будет утвержден новый состав.