Самое главное из предвыборной программы губернатора Югры на ближайшие пять лет

Наталья Комарова была переизбрана на третий губернаторский срок. За нее отдали свои голоса абсолютное большинство депутатов региональной думы – 29, еще трое были за коммуниста Алексея Савинцева и один – за Михаила Сердюка. Новый мандат Наталья Владимировна получила при поддержке президента Владимира Путина, который принял ее желание продолжить работу губернатором в июне и пожелал удачи на этом поприще, а также депутатов и широкой общественности. С традиционной для себя формулировкой «Служу России, служу югорчанам» она вступила в должность.

Мы много писали о том, что было сделано за минувшие десять лет, но теперь встает вопрос – с какой повесткой Наталья Комарова планирует свою очередную пятилетку в качестве главы региона. СИА-ПРЕСС разобрал ключевые показатели и планы, которые поставила перед собой и своей командой новый губернатор.

Экономика

Как всегда, база для любого развития – это экономика. В этой сфере для Югры идут два параллельных процесса: нужно поддерживать работу главных «кормильцев» – нефтяной отрасли, а также развивать другие направления, которые будут поддерживать и разнообразить региональный продукт.

Для этого Наталья Комарова пообещала сохранять специальные налоговые режимы, которые будут стимулировать инвестиции (на данный момент в 2020 году их уровень составил 950 млрд рублей!), в том числе в наукоемкие и инновационные производства.

Приоритетным проектом для округа будет разработка нефтяных запасов баженовской свиты – очень непростой для добычи, но с гигантским потенциалом. За пять лет извлечение сырья из этих скважин должно вырасти в шесть раз – до уровня 3,5 млн тонн.

Базой для общего роста экономики является инфраструктура. Наталья Комарова это прекрасно понимает, поэтому обозначила крупнейшие проекты в этой части – второй мост через Обь и реконструкция ж/д-вокзала и аэропорта в Сургуте. А в Сургутском районе будет построен завод «Северстали» на 450 рабочих мест с инвестициями 13 млрд рублей.

Еще одна важная точка, на которую делает ставку губернатор – креативные индустрии, которые должны вовлечь в свой оборот не менее десяти тысяч жителей региона и повысить вклад в региональный валовый продукт в пять раз – с 0,1 до 0,5 процента.

Люди

Но главное в Югре – это не нефть, а люди. В части развития человеческого капитала будут происходить наиболее мощные подвижки. Так, Наталья Комарова поставила цель – чтобы в каждой семье в регионе было как минимум два ребенка (сейчас в среднем – 1,76). В том числе для этого уже в следующем году в Югре не будет очередей в детсады для детей от 1,5 лет (а для детей от трех лет очередей уже давно нет). К услугам югорчан и жителей других регионов будут предоставлены крупнейшие медучреждения – перинатальный центр, который закончат в этом году, и центр высоких биомедицинских технологий, строительство которого поддержал президент.

Через пять лет почти треть бюджета Югры будет проходить формироваться с участием жителей региона – это в пять раз больше, чем на данный момент. В первую очередь югорчане смогут сами определять очередность благоустройства городов, новых парков, скверов, строительства спортивных и общественных объектов, ремонта дворов.

Округ досрочно завершит программу расселения из домов, которые стали аварийными в 2017 году – для этого предстоит снести 1000 старых построек и дать новое жилье 29,7 тысячи человек.

Качество городской среды вырастет в полтора раза – для этого в Югре будет разработан новый стандарт развития территорий, который учтет потребности граждан и баланс между жильем, транспортной и социальной инфраструктурой.

И еще один большой плюс для жителей региона – количество государственных услуг, которые можно будет получить в электронном виде без участия чиновников, вырастет с 60 до 75 процентов.

Итого

Наталья Комарова сформировала свои планы работы исходя одновременно из запроса «сверху» – то есть национальных планов развития, подписанных президентом, и «снизу» – от простых югорчан, с которыми губернатор активно контактирует.«За последний месяц в ходе моих прямых эфиров в социальных сетях в обсуждении приоритетных мер посткоронавирусного периода приняли участие 769 тысяч человек. Мнения, предложения, запросы югорчан – в основе моей программы, – рассказала Наталья Комарова. – Человек, создание возможностей для его всестороннего развития, укрепления здоровья, благосостояния, осознания своих сил – ключевая повестка успешного и устойчивого развития Югры. Приоритетная цель моей предвыборной программы».

«В следующие пять лет приоритетами работы правительства станут, в частности, расширение спектра промышленных компетенций, развитие креативных индустрий и сферы IT, сопровождение цифровой трансформации ТЭК, популяризация культуры Югры, расселение из аварийного жилья, увеличение рождаемости. Минимум два ребенка в семье должны стать золотым стандартом югорского общества, – комментирует сенатор Совета Федерации от Югры Эдуард Исаков. – Я уверен с губернатором Югры, югорчан ждет планомерное и стабильное развитие с акцентом на благополучие каждого жителя региона».

Свою поддержку планам Натальи Комаровой высказал депутат думы Югры Петр Созонов: «Будет продолжено динамичное развитие округа, не зря в последние годы он занимает лидирующие позиции практически по всем направлениям: экономике, транспортной инфраструктуре, по обеспеченности всевозможными образовательными, в том числе дошкольными учреждениями и другим. Благодаря результату сплоченной команды, состоящей из правительства автономного округа, депутатского корпуса, бизнес-сообщества и каждого жителя в округе, я уверен, положительный опыт совместной работы будет продолжен».

«В программном заявлении Натальи Владимировны содержится много интересных опорных точек, касающихся развития экономики региона, научно-производственного кластера, стандарта югорского благоустройства, формирования кластера креативных индустрий. Пункты о новом качестве жизни югорчан, о решении жилищных проблем и развитии здравоохранения – всё то, что формирует жизнь каждого человека, каждой семьи югорчанина, именно поэтому в своем выборе я остановилась на этой кандидатуре», – резюмировала глава фракции «Единой России» в думе Югры Наталья Западнова.

Подытоживая, можно констатировать – Наталье Комаровой удалось сформировать сбалансированную программу, учитывающую разные потребности и интересы, увязанные друг с другом. Даже в кризисный период, начавшийся с коронавирусом, это позволит округу продвигаться вперед и становиться лучшим местом для жизни с каждым днем.