Дата открытия океанариума в Когалыме по-прежнему неизвестна

В когалымском СКК «Галактика» все еще закрыты океанариум «Акватика», аквапарк «На гребне волны», оранжерея, скалодром и батутный парк. Несмотря на то, что режим обязательной самоизоляции в Югре продлили лишь для отдельных категорий населения, в спортивно-культурном комплексе пока что не готовы открывать развлекательные зоны.

«Океанариум и аквапарк все еще закрыты, точной даты открытия нет. В комплекс зайти без маски нельзя, поэтому после открытия развлекательных зон ношение маски на территории всего здания останется обязательным условием (если только к тому времени не снимут масочный режим). Также по всему комплексу стоят указатели с напоминанием о соблюдении дистанции и санитайзеры. Всем нашим сотрудникам ежедневно измеряют температуру. Администраторы и кассиры сдают тесты на наличие COVID-19 в организме и только после подтверждения отрицательного статуса допускаются к работе», — информирует СКК «Галактика».

Аквапарк будет открыт в последнюю очередь, предположительно после снятия масочного режима. Пока что в СКК уже вернулся к работе кинотеатр, где соблюдены все меры безопасности — от бесконтактной покупки билетов до рассадки в зале с учетом социальной дистанции.