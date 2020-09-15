В 2021 году средний размер пенсий в России вырастет до 17 443 рублей

Министерство труда России подготовило проект бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. В документе предусмотрена индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам на уровне 6,3 процента, а социальных пенсий – на уровне 2,6 процента.

«Так, среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443 рубля. Всего на финансирование выплаты страховых пенсий в 2021 году запланированы средства в сумме 7,8 трлн рублей, на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению, доплат к пенсии, компенсаций, пособия на погребение будет направлено 632,7 млрд рублей», – сообщили в пресс-службе министерства.

Бюджет ПФР на 2021 год составит 9,6 трлн рублей. На выплату пенсий будет направлено 8,4 трлн рублей, на осуществление ежемесячной денежной выплаты – 425 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА СИА-ПРЕСС, в Югре в 2021 году прожиточный минимум для пенсионеров вырастет на 5,7 процента – до 12 457 рублей. На доплаты к пенсиям из окружного бюджета выделят 866 миллионов рублей.