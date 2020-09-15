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В Югре увеличивается количество пострадавших от укусов клещей

​В этом сезоне с жителей Югры сняли 336 зараженных опасными инфекциями клещей

В Югре увеличивается количество пострадавших от укусов клещей
Фото: vk.comcmphmao2

В Югре в этом году клещи продолжают активничать. Только за минувшую неделю членистоногие отправили к медикам 18 человек, четверо из которых дети. Всего за сезон пострадали 4 339 югорчан. Это на девять процентов больше, чем в 2019 году.

При этом лабораторные исследования показывают, что каждый третий клещ является переносчиком опасных заболеваний.

«За 37 недель в лабораториях автономного округа проведено исследование 2 417 клещей, из них возбудители клещевых инфекций обнаружены в 29,7 процента случаев. Из 1 549 клещей, снятых с пострадавших, возбудители клещевых инфекций обнаружены в 21,7 процента случаев. Из объектов окружающей среды исследовано 868 клещей, возбудители клещевых инфекций выявлены в 44,1 процента случаев», – рассказали в пресс-службе окружного управления Роспотребнадзора.

Таким образом, с людей было снято 336 зараженных клещей. Чаще всего исследованные членистоногие являлись носителями возбудителя клещевого боррелиоза (35,5%). Также обнаружены переносчики возбудителя моноцитарного эрлихиоза человека (6,5%), клещевого энцефалита (3,2%) и гранулоцитарного анаплазмоза (1,1%).


Советы специалистов Центра медицинской профилактики Югры

Клещ может напасть на вас где угодно, а врага надо знать в лицо. Поэтому мы собрали всю информацию о членистоногих здесь, а тут разобрались, как помешать паразитам захватить мир.


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Сегодня в 11:52, просмотров: 254, комментариев: 0
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