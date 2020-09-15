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Питание югорских школьников соответствует требованиям Роспотребнадзора

Качество школьного питания в Югре прошло проверки Роспотребнадзора

Питание югорских школьников соответствует требованиям Роспотребнадзора

В Югре питание для школьников соответствует стандартам – к такому выводу пришли специалисты окружного Роспотребнадзора после проведения рейдов на общеобразовательные учреждения.

«Школьное питание в Югре соответствует требованиям надзорных ведомств. При составлении школьного меню учитывалось то, что пищевые продукты должны удовлетворять физиологические потребности детского организма, быть качественными и безопасными для здоровья детей», – отметил директор департамента образования и молодежной политики региона Алексей Дренин.

Отметим, что в Югре для школьников было создано двухнедельное меню с несколькими вариантами блюд с учетом мнения родителей. Кроме того, с этого учебного года 1-4 классы могут питаться бесплатно.


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Сегодня в 11:30, просмотров: 267, комментариев: 0
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