Качество школьного питания в Югре прошло проверки Роспотребнадзора

В Югре питание для школьников соответствует стандартам – к такому выводу пришли специалисты окружного Роспотребнадзора после проведения рейдов на общеобразовательные учреждения.

«Школьное питание в Югре соответствует требованиям надзорных ведомств. При составлении школьного меню учитывалось то, что пищевые продукты должны удовлетворять физиологические потребности детского организма, быть качественными и безопасными для здоровья детей», – отметил директор департамента образования и молодежной политики региона Алексей Дренин.

Отметим, что в Югре для школьников было создано двухнедельное меню с несколькими вариантами блюд с учетом мнения родителей. Кроме того, с этого учебного года 1-4 классы могут питаться бесплатно.