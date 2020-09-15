За весь период пандемии в Югре умерло 178 человек

За минувшие сутки из-за коронавируса в Югре умер один человек. Таким образом, за весь период пандемии скончалось 178 пациентов. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Напомним, что по данным на 15 сентября COVID-19 выявили у 83 жителей округа. Состояние 32 пациентов тяжелое, 22 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 92 человека, за весь период пандемии – 19 931 югорчанин.

Больше всего заболевших выявили в Ханты-Мансийские, Сургуте и Сургутском районе. Меньше всего – в Лангепасе, Когалыме, Березовском и Кондинском районах.