Новые заболевшие коронавирусом зарегистрированы в 14 муниципалитетах Югры

В Югре за минувший день коронавирусом заразилось 83 человека. За весь период пандемии заболело 20 748 жителя региона. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи выявили в 14 муниципалитетах региона:

Ханты-Мансийск – 29;

Сургут – 15;

Сургутский район – 8;

Нижневартовск – 6;

Урай – 6;

Советский район – 5;

Югорск – 3;

Покачи – 3;

Нефтеюганск – 2;

Нефтеюганский район – 2;

Березовский район – 1;

Кондинский район – 1;

Лангепас – 1;

Когалым – 1.

«На момент выявления у 70 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 9 зафиксирована пневмония, у 4 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 74 случаях. По 9 контакты уточняются. Состояние 32 пациентов тяжелое, 22 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в оперштабе Югры.