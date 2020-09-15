Новые заболевшие коронавирусом зарегистрированы в 14 муниципалитетах Югры

В Югре за минувший день коронавирусом заразилось 83 человека. За весь период пандемии заболело 20 748 жителя региона. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Новые случаи выявили в 14 муниципалитетах региона:
- Ханты-Мансийск – 29;
- Сургут – 15;
- Сургутский район – 8;
- Нижневартовск – 6;
- Урай – 6;
- Советский район – 5;
- Югорск – 3;
- Покачи – 3;
- Нефтеюганск – 2;
- Нефтеюганский район – 2;
- Березовский район – 1;
- Кондинский район – 1;
- Лангепас – 1;
- Когалым – 1.
«На момент выявления у 70 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 9 зафиксирована пневмония, у 4 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 74 случаях. По 9 контакты уточняются. Состояние 32 пациентов тяжелое, 22 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в оперштабе Югры.