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​Кто войдет в новое правительство Югры, узнаем только к зиме

Новый состав правительства ХМАО-Югры будет утвержден в течение трех месяцев

​Кто войдет в новое правительство Югры, узнаем только к зиме
Фото: admhmao.ru

Состав нового правительства Югры будет сформирован в ближайшие три месяца, сообщает департамент общественных и внешних связей округа: такое решение приняла новоизбранный губернатор Наталья Комарова.

«В соответствии с Уставом округа, окружным законом «О правительстве Ханты-Мансийского автономного округа — Югры» новый состав правительства должен быть сформирован в течение трех месяцев», — объяснили в департаменте.

Глава региона будет выбирать новых членов правительства из списка, который должны подготовить руководитель аппарата Анатолий Уткин и первый зам Алексей Шипилов. В списке также необходимо будет указать, какие обязанности за кем закреплены, какова структура нового правительства и прочие оргмоменты. Времени на подготовку предложений у них немного: дан срок 21 сентября.

Нынешнее правительство же пока продолжит работать, говорится в соответствующем распоряжении Комарова.

Напомним, что выборы губернатора прошли в Югре 13 сентября — выбирали депутаты окружной думы из трех кандидатов, которые были внесены президентом России Владимиром Путиным. С Натальей Комаровой соперничали справедливоросс Михаил Сердюк и коммунист Алексей Савинцев. Как ранее сообщал siapress.ru, судя по распределению голосов, достойную конкуренцию действующему губернатору они составить не смогли: за Комарову — 29 голосов, за Савинцева — четыре, за Сердюка — один.


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Сегодня в 09:29, просмотров: 270, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 11:11
Кто стал «новым» губернатором Югры мы уже узнали, теперь к зиме узнаем кто войдет в «новое» правительство Югры.

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