Новый состав правительства ХМАО-Югры будет утвержден в течение трех месяцев

Состав нового правительства Югры будет сформирован в ближайшие три месяца, сообщает департамент общественных и внешних связей округа: такое решение приняла новоизбранный губернатор Наталья Комарова.

«В соответствии с Уставом округа, окружным законом «О правительстве Ханты-Мансийского автономного округа — Югры» новый состав правительства должен быть сформирован в течение трех месяцев», — объяснили в департаменте.

Глава региона будет выбирать новых членов правительства из списка, который должны подготовить руководитель аппарата Анатолий Уткин и первый зам Алексей Шипилов. В списке также необходимо будет указать, какие обязанности за кем закреплены, какова структура нового правительства и прочие оргмоменты. Времени на подготовку предложений у них немного: дан срок 21 сентября.

Нынешнее правительство же пока продолжит работать, говорится в соответствующем распоряжении Комарова.

Напомним, что выборы губернатора прошли в Югре 13 сентября — выбирали депутаты окружной думы из трех кандидатов, которые были внесены президентом России Владимиром Путиным. С Натальей Комаровой соперничали справедливоросс Михаил Сердюк и коммунист Алексей Савинцев. Как ранее сообщал siapress.ru, судя по распределению голосов, достойную конкуренцию действующему губернатору они составить не смогли: за Комарову — 29 голосов, за Савинцева — четыре, за Сердюка — один.