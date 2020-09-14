​В Югре на поддержку сельского хозяйства заложено почти два миллиарда рублей

Почти два миллиарда рублей Югра выделила на поддержку фермеров и сельскохозяйственных кооперативов в 2020 году (если быть точным — 1,8 миллиарда). Эта работа идет в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Так, в регионе благодаря активным фермерам и господдержке за три года появились два новых кооператива (это объединения фермеров, которые агрегируют продукцию и выстраивают систему ее реализации, а также решают другие вопросы): «Ермак-Агро» и «Нижневартовский РАЙКОП», сообщает департамент общественных связей Югры. Для поддержки фермеров в регионе создана программа «Сделано в Югре», которая сертифицирует местные товары, соответствующие высоким стандартам качества и экологичности. Кроме того, создан Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной деятельности и поддержки фермеров – там специалисты консультируют малый и средний бизнес в этой сфере.

Благодаря этому количество компаний, которые работают в агропромышленном комплексе и экспортируют свою продукцию на международные рынки, с 2015 года выросло почти в два раза – с 28 до 55. С ними, в свою очередь, работает специально созданный Центр поддержки экспорта Югры, который, в частности, компенсирует часть затрат региональных экспортеров на ведение внешнеэкономической деятельности.