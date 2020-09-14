В Югре выросла доля трат на оплату ЖКУ

Среднестатистическая югорская семья тратит 10,5 процента своего бюджета на оплату жилищно-коммунальных услуг. За год показатель вырос на 0,6 процентных пункта. Средние месячные расходы составляют 6 849 рублей. Таковы данные исследования экспертов РИА «Новости» по итогам 2019 года.

Наименьшая доля затрат на коммуналку в Ингушетии (4,9%), наибольшая – в Коми (13,7%). Всего же свыше десяти процентов своих потребительских расходов направляют на оплату ЖКУ жители 47 субъектов. В 43 регионах доля затрат на коммуналку выросла.

Что касается суммы ежемесячного платежа, самый существенный объем затрат в Камчатском крае (9 014 руб.). Меньше всего платят жители Курганской области (2 596 руб.). В России затраты средней семьи на ЖКУ в 2019 году составляли 4,8 тысячи рублей в месяц, что на 9,1 процента выше, чем в 2018 году.