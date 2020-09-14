16+
Логотип Сиапресс
USD  74,7148   EUR  88,5819  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Сенатором от Югры остался Эдуард Исаков

Наталья Комарова назначила представителя ХМАО в Совете Федерации

​Сенатором от Югры остался Эдуард Исаков
Фото: admhmao.ru

Бывший директор Центра адаптивного спорта Эдуард Исаков остается членом Совета Федерации РФ от правительства Югры. Соответствующее постановление подписала губернатор округа Наталья Комарова, передает региональный департамент общественных и внешних связей.

Во время рабочей встречи с сенатором глава региона отметила, что озвученные Исаковым предложения нуждаются в сопровождении на федеральном уровне: «Мы рассчитываем на ваши возможности и авторитет, которые вы уже заслужили в высоких государственных федеральных органах власти. Убеждена, в интересах югорчан вы будете отстаивать предложения жителей, начиная от вопросов по сносу аварийного жилья и заканчивая созданием крупнейших инфраструктурных объектов в Югре».

Эдуард Исаков занимает пост члена Совета Федерации от Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с 2015 года.

13 сентября 2020 года Наталья Комарова вновь заняла пост губернатора Югры. За нее проголосовали 29 депутатов окружной думы.

Читайте также:
Сенатор Совета Федерации назвал главные достижения Югры за десятилетие


нравится (0) не нравится (2)
Сегодня в 11:58, просмотров: 255, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Владимира Зятькова, погибшего на реке Черная, похоронили в Ишиме 173689
  2. Жителя Сургута оштрафовали на 30 тысяч за картинки с Летающим Макаронным Монстром 96501
  3. Аферист обманом оформил на сургутянку кредит 21122
  4. Десять сургутских спортсменов стали мастерами спорта 9317
  5. В Нефтеюганске открыли новый сквер с девятью детскими площадками 1466
  6. ​Сургутские дольщики попросили Путина обратить на них внимание 662
  7. Пять сургутян получили премию губернатора Югры 577
  8. За прошедший день COVID-19 подтвердился у 82 жителей Югры 492
  9. Сургутяне сэкономят на ОСАГО. Но не все 376
  10. ​В казну Сургутского района внесли изменения 349
  1. Владимира Зятькова, погибшего на реке Черная, похоронили в Ишиме 173689
  2. Жителя Сургута оштрафовали на 30 тысяч за картинки с Летающим Макаронным Монстром 96501
  3. ​Кто такой Зятек? 32928
  4. ​В Сургуте погиб последний «классический» вор в законе Владимир Зятьков 28488
  5. ​Четверо погибли, четверо госпитализированы: в Сургуте крупное ЧП на реке 24499
  6. Аферист обманом оформил на сургутянку кредит 21122
  7. ​В Сургутском районе ищут пропавшую с угодьев беременную женщину // ОРИЕНТИРОВКА 14435
  8. Слишком много истории?.. 13670
  9. В Сургутском районе 4-летний ребёнок отравился ртутью 13133
  10. ​Второй за сутки: в Нижневартовске продолжается атака на ТЦ 13065
  1. Владимира Зятькова, погибшего на реке Черная, похоронили в Ишиме 173689
  2. Жителя Сургута оштрафовали на 30 тысяч за картинки с Летающим Макаронным Монстром 96501
  3. ​Кто такой Зятек? 32928
  4. ​Жительница Нефтеюганска продала горожанам путёвки, но деньги присвоила себе 30503
  5. ​В Сургуте погиб последний «классический» вор в законе Владимир Зятьков 28488
  6. ​Четверо погибли, четверо госпитализированы: в Сургуте крупное ЧП на реке 24499
  7. ​Почему глава Сургутнефтегаза Богданов не праздновал День нефтяника с министрами и губернатором Комаровой 22900
  8. Аферист обманом оформил на сургутянку кредит 21122
  9. Югорчане возмущены праздником, который устроили родители больной СМА Ульяны Александровой 19752
  10. ​Сургутяне нашли в городе «рассадник бомжей, алкашей» 18565

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика