Наталья Комарова назначила представителя ХМАО в Совете Федерации

Бывший директор Центра адаптивного спорта Эдуард Исаков остается членом Совета Федерации РФ от правительства Югры. Соответствующее постановление подписала губернатор округа Наталья Комарова, передает региональный департамент общественных и внешних связей.

Во время рабочей встречи с сенатором глава региона отметила, что озвученные Исаковым предложения нуждаются в сопровождении на федеральном уровне: «Мы рассчитываем на ваши возможности и авторитет, которые вы уже заслужили в высоких государственных федеральных органах власти. Убеждена, в интересах югорчан вы будете отстаивать предложения жителей, начиная от вопросов по сносу аварийного жилья и заканчивая созданием крупнейших инфраструктурных объектов в Югре».

Эдуард Исаков занимает пост члена Совета Федерации от Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с 2015 года.

13 сентября 2020 года Наталья Комарова вновь заняла пост губернатора Югры. За нее проголосовали 29 депутатов окружной думы.

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