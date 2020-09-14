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Сургутяне сэкономят на ОСАГО. Но не все

В Сургуте региональный коэффициент по ОСАГО снизился на пять процентов

Сургутяне сэкономят на ОСАГО. Но не все

В России изменились правила расчета тарифов по ОСАГО. Страховые компании получили возможность дифференцировать цену полиса для водителей с разным уровнем риска. Диапазон базовых ставок расширился на десять процентов вверх и вниз.

«Изменения не должны привести к росту средней стоимости ОСАГО. На рынке всегда присутствует конкуренция за хорошего клиента, поэтому страховщикам просто невыгодно повышать цену полиса. В 2019 году, когда тарифный коридор был расширен на 20 процентов, средняя премия в целом по России снизилась на 4,8 процента по сравнению с 2018 годом. В Тюменской области средняя цена полиса ОСАГО за тот же период уменьшилась на шесть процентов, в Югре – на семь процентов, на Ямале – почти на девять процентов», – подчеркнул заместитель управляющего Отделением Банка России по Тюменской области Сергей Четверухин.

Для автолюбителей Сургута самым заметным изменением станет снижение значения регионального коэффициента на пять процентов. Это самый большой показатель среди муниципалитетов тюменской «матрешки». На столько же региональный коэффициент снизился только в Тюмени, во всех остальных городах и районах региона изменение не столь значительное.

Также тариф будет определяться от факторов, характеризующих конкретного водителя. «Среди них могут быть: нарушение правил дорожного движения, возраст транспортного средства, его пробег, семейное положение и образование водителя, наличие у него детей, установка на автомобиле телематических устройств и другие. Это позволит страховщикам назначать более низкий тариф аккуратным водителям и более высокий – тем, кто водит рискованно. Каждая страховая компания будет самостоятельно определять набор таких факторов. При этом страховщики не вправе ставить размер базового тарифа в зависимость от национальности, вероисповедания, политических взглядов и должности автовладельца», – уточнили в пресс-службе тюменского отделения Уральского ЦБ РФ.

Повлияет на тариф и возраст/стаж водителя. «Учитывая уровень риска, повышены коэффициенты для молодых водителей, снижены – для водителей возраста 50+. Например, для 22-летнего автолюбителя со стажем 3 года коэффициент возрастет на четыре процента, а для 59-летнего с большим стажем вождения – снизится на три процента», – пояснили в пресс-службе.


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Сегодня в 10:22, просмотров: 85, комментариев: 0
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