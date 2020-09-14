В Югре за весь период пандемии коронавирусом заразилось 20 665 человек

В Югре за прошедшие сутки коронавирусом заразилось 82 человека. Таким образом, за весь период пандемии диагноз подтвердился у 20 665 жителей региона. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Территориально новые случаи распределились так:
- Сургут – 16;
- Ханты-Мансийск – 16;
- Октябрьский район – 11;
- Нижневартовск – 11;
- Урай – 6;
- Нягань – 5;
- Советский район – 4;
- Нефтеюганский район – 3;
- Сургутский район – 3;
- Радужный – 2;
- Ханты-Мансийский район – 2;
- Мегион – 1;
- Кондинский район – 1;
- Белоярский район – 1.
«На момент выявления у 59 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 13 зафиксирована пневмония, у 10 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 75 случаях. По 7 контакты уточняются. Состояние 34 пациентов тяжелое, 26 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба округа.
За сутки излечились 78 человек, за весь период пандемии – 19 839 югорчан. Новых летальных исходов не зарегистрировано, за весь период умерло 177 жителей региона.