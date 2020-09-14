16+
Логотип Сиапресс
USD  74,8896   EUR  88,6768  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

За прошедший день COVID-19 подтвердился у 82 жителей Югры

В Югре за весь период пандемии коронавирусом заразилось 20 665 человек

За прошедший день COVID-19 подтвердился у 82 жителей Югры
фото: siapress.ru

В Югре за прошедшие сутки коронавирусом заразилось 82 человека. Таким образом, за весь период пандемии диагноз подтвердился у 20 665 жителей региона. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Территориально новые случаи распределились так:

  • Сургут – 16;
  • Ханты-Мансийск – 16;
  • Октябрьский район – 11;
  • Нижневартовск – 11;
  • Урай – 6;
  • Нягань – 5;
  • Советский район – 4;
  • Нефтеюганский район – 3;
  • Сургутский район – 3;
  • Радужный – 2;
  • Ханты-Мансийский район – 2;
  • Мегион – 1;
  • Кондинский район – 1;
  • Белоярский район – 1.

«На момент выявления у 59 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 13 зафиксирована пневмония, у 10 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 75 случаях. По 7 контакты уточняются. Состояние 34 пациентов тяжелое, 26 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба округа.

За сутки излечились 78 человек, за весь период пандемии – 19 839 югорчан. Новых летальных исходов не зарегистрировано, за весь период умерло 177 жителей региона.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:14, просмотров: 135, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Владимира Зятькова, погибшего на реке Черная, похоронили в Ишиме 35254
  2. Жителя Сургута оштрафовали на 30 тысяч за картинки с Летающим Макаронным Монстром 29761
  3. Аферист обманом оформил на сургутянку кредит 10001
  4. Югру вновь возглавляет Наталья Комарова 5082
  5. Десять сургутских спортсменов стали мастерами спорта 4989
  6. Жительница Нефтеюганска стала участницей федерального шоу «Танцы» 2979
  7. 78 югорчан заразилось коронавирусом за минувший день 2776
  8. Югорский мост через реку Иртыш закрыли на ремонт 2053
  9. Вартовчане недовольны подростками, которые собираются в подъездах домов и мусорят 1564
  10. В Нефтеюганске открыли новый сквер с девятью детскими площадками 1221
  1. Владимира Зятькова, погибшего на реке Черная, похоронили в Ишиме 35254
  2. Жителя Сургута оштрафовали на 30 тысяч за картинки с Летающим Макаронным Монстром 29761
  3. ​Кто такой Зятек? 28344
  4. ​В Сургуте погиб последний «классический» вор в законе Владимир Зятьков 28169
  5. ​Четверо погибли, четверо госпитализированы: в Сургуте крупное ЧП на реке 23043
  6. ​В Сургутском районе ищут пропавшую с угодьев беременную женщину // ОРИЕНТИРОВКА 13370
  7. ​Второй за сутки: в Нижневартовске продолжается атака на ТЦ 12749
  8. Слишком много истории?.. 12245
  9. ​Кошмарный сон врача ковид-бригады 10741
  10. В Сургутском районе 4-летний ребёнок отравился ртутью 10598
  1. Владимира Зятькова, погибшего на реке Черная, похоронили в Ишиме 35254
  2. ​Жительница Нефтеюганска продала горожанам путёвки, но деньги присвоила себе 30442
  3. Жителя Сургута оштрафовали на 30 тысяч за картинки с Летающим Макаронным Монстром 29761
  4. ​Кто такой Зятек? 28344
  5. ​В Сургуте погиб последний «классический» вор в законе Владимир Зятьков 28169
  6. ​Четверо погибли, четверо госпитализированы: в Сургуте крупное ЧП на реке 23043
  7. ​Почему глава Сургутнефтегаза Богданов не праздновал День нефтяника с министрами и губернатором Комаровой 22892
  8. Югорчане возмущены праздником, который устроили родители больной СМА Ульяны Александровой 19738
  9. ​Сургутяне нашли в городе «рассадник бомжей, алкашей» 18546
  10. ​Жителей Нижневартовска просят опознать труп мужчины, найденный в черте города 18485

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика