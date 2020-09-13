16+
Логотип Сиапресс
USD  74,8896   EUR  88,6768  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Югру вновь возглавляет Наталья Комарова

Губернатором ХМАО была избрана Наталья Комарова

Югру вновь возглавляет Наталья Комарова
Фото: admhmao.ru

Наталья Комарова вновь стала губернатором Югры. На 42-ом заседании окружной Думы она и другие кандидаты представили свои основные положения из политических программ. За Комарову проголосовало 29 избирателей. Об этом сообщает новостной портал «Югра».

«Наталья Владимировна Комарова занимает должность губернатора Югры в течение 10 лет. За эти годы автономный округ сделал существенный шаг вперёд. Регион закрепил позиции одной из самых динамичных российских территорий, основой энергетической безопасности и финансово-экономической стабильности страны. Люди хотят жить и работать в Югре, создавать здесь семьи, строить своё будущее», — передал слова Владимира Путина полномочный представитель президента РФ в УФО Николай Цуканов.

Напомним, что помимо Натальи Комаровой за пост главы региона боролись Михаил Сердюк — за него отдали один голос, и Алексей Савинцев, за которого проголосовало три человека.


нравится (3) не нравится (11)
Сегодня в 14:37, просмотров: 3018, комментариев: 9
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:55
Ну что сказать… Назначенные губернатором Комаровой депутаты дружно назначили Комарову губернатором на третий срок.

И тут что-то не слышно возмущений поборников демократии в лице главного редактора и ведущего журналиста.

Или в этом случае обоими руками за?

Ну тогда поторопитесь с поздравлениями. Скоро будет не протолкнуться.
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 15:00
Так неожиданно!
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 15:22
Ну да, неожиданности не случилось.

Вот к примеру депутат Айсин еще на кануне в сетях с заявлением выступал, что от лица жителей мкрн. Геолог, 25 мкрн., Черный мыс, Взлетный, улиц Каролинского, Мелик-Карамова, которые за него якобы голосовали, он будет голосовать за продление губернаторских полномочий Комаровой.

И главное все демократично – комар носу не подточит.

Ну, или Дмитрию Щеглову надо существенно пересмотреть свои «странные требования к депутатам». А заодно и гражданам.
Сергей Б Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 15:31
Альберт, ты за Айсина голосовал?

Который от твоего лица Комарову на третий срок назначил.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 15:55
В общем, Сургут может спать спокойно дальше. День сурка в Югре продолжается.

Чиновники продолжат воровать по старым схемам. Депутаты продолжат депутатствовать. А обманутые дольщики еще пять лет не дождутся своего жилья.


sst
не нравится
Сегодня в 16:50
СБ сегодня в одиночестве сам с собой...а где друг алконавт...?
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 17:28
Ожидаемо. Без интриги. Но тем не менее, приятная новость. Таким образом, сургутяне могут рассчитывать на губернаторский патронаж строительства «Центра биомедицины» в г.Сургуте. Своего рода Академгородок в пойме Оби. А это огромный кластер, включающий сам Центр биомедицины и другие не менее важные объекты. Ну, презентация «кампуса» уже была и там подробно все было показано. Правда, там не совсем было ясно: под что все это. А теперь, избранием Н.В. Комаровой Губернатором Югры на новый Пятилетний срок ясность внесена. Данному проекту наконец будет открыт «зелёный» свет. Тем более, что Президент РФ одобрил эту инициативу на встрече с Н.В. Комаровой. Поздравляю всех сургутян с этим важным для города событием!
Сергей Б sst
не нравится
Сегодня в 17:55
В одиночестве мне не судьба. Вот ты сразу потролить прибежал. Alkonowa1ow позвал. Щас еще Мазурин нарисуется. Хотя ему еще сообразить надо как тут тролить.

Ты лучше расскажи, как тебе третий срок Комаровой? Или ты как истинный «либерал» только против ненавистного Путина, да за демократию в Белоруссии, а в Югре за Комарову?

Спой, светик, не стыдись.
вера
не нравится
Сегодня в 19:26
молодец
Показать все комментарии (9)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Югру вновь возглавляет Наталья Комарова 3018
  2. ​Житель Сургута ворвался в общежитие с автоматом в руках // ВИДЕО 2212
  3. 78 югорчан заразилось коронавирусом за минувший день 1420
  4. Югорский мост через реку Иртыш закрыли на ремонт 947
  5. В Югре исчезла одна деревня 916
  6. Осенью запланированы пять спортивных стартов в городах Югры 776
  7. Жительница Нефтеюганска стала участницей федерального шоу «Танцы» 730
  8. Вартовчане недовольны подростками, которые собираются в подъездах домов и мусорят 475
  9. В Нефтеюганске открыли новый сквер с девятью детскими площадками 304
  10. Десять сургутских спорстменов стали мастерами спорта 302
  1. ​В Сургуте погиб последний «классический» вор в законе Владимир Зятьков 27642
  2. ​Кто такой Зятек? 26460
  3. ​Четверо погибли, четверо госпитализированы: в Сургуте крупное ЧП на реке 22126
  4. Слишком много истории?.. 11489
  5. ​Второй за сутки: в Нижневартовске продолжается атака на ТЦ 11140
  6. ​Кошмарный сон врача ковид-бригады 10532
  7. ​В розыске семь лет: следователи просят помощи в розыске убийцы 19-летнего сургутянина 9350
  8. ​Собрали паровозик: вартовчанка получила травмы в столкновении трех машин 9267
  9. ​Собирали грибы: стали известны подробности смертельной аварии на Черной речке 8386
  10. ​В Сургутском районе ищут пропавшую с угодьев беременную женщину // ОРИЕНТИРОВКА 8025
  1. ​Жительница Нефтеюганска продала горожанам путёвки, но деньги присвоила себе 30229
  2. ​Инсульт или испуг? Лукашенко третий день не появляется на публике 28514
  3. ​В Сургуте погиб последний «классический» вор в законе Владимир Зятьков 27642
  4. ​Кто такой Зятек? 26460
  5. ​Почему глава Сургутнефтегаза Богданов не праздновал День нефтяника с министрами и губернатором Комаровой 22871
  6. ​Четверо погибли, четверо госпитализированы: в Сургуте крупное ЧП на реке 22127
  7. Югорчане возмущены праздником, который устроили родители больной СМА Ульяны Александровой 19673
  8. ​Сургутяне нашли в городе «рассадник бомжей, алкашей» 18501
  9. ​Жителей Нижневартовска просят опознать труп мужчины, найденный в черте города 18462
  10. Сургут: Куда уходят деньги от нефти? 15839

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика