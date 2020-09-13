Губернатором ХМАО была избрана Наталья Комарова

Наталья Комарова вновь стала губернатором Югры. На 42-ом заседании окружной Думы она и другие кандидаты представили свои основные положения из политических программ. За Комарову проголосовало 29 избирателей. Об этом сообщает новостной портал «Югра».

«Наталья Владимировна Комарова занимает должность губернатора Югры в течение 10 лет. За эти годы автономный округ сделал существенный шаг вперёд. Регион закрепил позиции одной из самых динамичных российских территорий, основой энергетической безопасности и финансово-экономической стабильности страны. Люди хотят жить и работать в Югре, создавать здесь семьи, строить своё будущее», — передал слова Владимира Путина полномочный представитель президента РФ в УФО Николай Цуканов.

Напомним, что помимо Натальи Комаровой за пост главы региона боролись Михаил Сердюк — за него отдали один голос, и Алексей Савинцев, за которого проголосовало три человека.