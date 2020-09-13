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78 югорчан заразилось коронавирусом за минувший день

В Югре за прошедшие сутки COVID-19 выявили у 78 человек

78 югорчан заразилось коронавирусом за минувший день
фото: siapress.ru

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 78 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, за весь период пандемии в Югре диагноз подтвердился у 20 583 человек. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Территориально случаи распределились так:

  • Сургут – 19;
  • Ханты-Мансийск – 14;
  • Октябрьский район – 9;
  • Урай – 7;
  • Нижневартовск – 7;
  • Ханты-Мансийский район – 6;
  • Нягань – 5;
  • Советский район – 4;
  • Кондинский район – 3;
  • Нефтеюганск – 2;
  • Мегион – 1;
  • Когалым – 1.

«На момент выявления у 65 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 7 зафиксирована пневмония, у 6 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 70 случаях. По 8 контакты уточняются. Состояние 32 пациентов тяжелое, 26 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.

Отметим, что за минувший день из больницы выписаны 82 человека. За весь период выздоровел 19 761 югорчанин. Новых летальных исходов не зарегистрировано.


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Сегодня в 12:11, просмотров: 363, комментариев: 0
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