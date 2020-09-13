В Югре за прошедшие сутки COVID-19 выявили у 78 человек

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 78 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, за весь период пандемии в Югре диагноз подтвердился у 20 583 человек. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Территориально случаи распределились так:

Сургут – 19;

Ханты-Мансийск – 14;

Октябрьский район – 9;

Урай – 7;

Нижневартовск – 7;

Ханты-Мансийский район – 6;

Нягань – 5;

Советский район – 4;

Кондинский район – 3;

Нефтеюганск – 2;

Мегион – 1;

Когалым – 1.

«На момент выявления у 65 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 7 зафиксирована пневмония, у 6 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 70 случаях. По 8 контакты уточняются. Состояние 32 пациентов тяжелое, 26 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.

Отметим, что за минувший день из больницы выписаны 82 человека. За весь период выздоровел 19 761 югорчанин. Новых летальных исходов не зарегистрировано.