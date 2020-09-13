В Югре за прошедшие сутки COVID-19 выявили у 78 человек

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 78 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, за весь период пандемии в Югре диагноз подтвердился у 20 583 человек. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Территориально случаи распределились так:
- Сургут – 19;
- Ханты-Мансийск – 14;
- Октябрьский район – 9;
- Урай – 7;
- Нижневартовск – 7;
- Ханты-Мансийский район – 6;
- Нягань – 5;
- Советский район – 4;
- Кондинский район – 3;
- Нефтеюганск – 2;
- Мегион – 1;
- Когалым – 1.
«На момент выявления у 65 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 7 зафиксирована пневмония, у 6 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 70 случаях. По 8 контакты уточняются. Состояние 32 пациентов тяжелое, 26 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.
Отметим, что за минувший день из больницы выписаны 82 человека. За весь период выздоровел 19 761 югорчанин. Новых летальных исходов не зарегистрировано.