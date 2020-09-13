В Югре перекрыли мост через Иртыш на ремонт

В Югре начался ремонт моста через реку Иртыш. Таким образом, будет перекрыта трасса «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск». Работы закончатся 1 ноября 2020 года.

«На 234-235 километрах трассы будет организовано реверсивное движение со светофорным регулированием. Организовано реверсивное движение со светофорным регулированием. Будьте внимательны, учитывайте эту информацию при построении маршрута», – сообщает ФКУ «Уралуправдор».

Отметим, что автолюбители могут узнать о состоянии проезда или сообщить об инцидентах по информацию круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06.