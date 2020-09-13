Спортивные старты в Югре возобновятся с октября

В нескольких городах Югры запланированы официальные спортивные старты, которые пройдут в октябре. Мероприятия обозначены в плане окружных, всероссийских, межрегиональных спортивных соревнований, планируемых к проведению. Первые соревнование пройдут в Сургуте, со 2 по 4 октября, и в Лянторе – со 2 по 5 октября. Позже присоединятся Нягань и Ханты-Мансийск

Отметим, что в округе все еще сохраняются меры безопасности, поэтому во время спортивных состязаний будут соблюдаться рекомендации Роспотребнадзора:

«Организаторы соревнований обеспечат термометрию и медицинский осмотр всех участников, тренеров и судей. Все присутствующие на соревнованиях должны носить средства индивидуальной защиты за исключением периода соревновательной деятельности. Сами старты будут проходить без зрителей. К соревнованиям применяется и возрастной ценз. До них не допустят участников младше 18 лет и старше 65 лет», – сообщает АУ «ЮграМегаСпорт».