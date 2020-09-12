16+
Логотип Сиапресс
USD  74,8896   EUR  88,6768  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Югорчанин проиграл деньги и золото своей тещи, делая ставки на спорт

В Югре 31-летний житель Советского района украл у своей тещи золото, чтобы делать ставки на спорт

Югорчанин проиграл деньги и золото своей тещи, делая ставки на спорт
аgny-joger.ru

В Югре 31-летний житель Советского района украл у своей тещи золото, чтобы делать ставки на спорт.

Мужчину в августе этого года оставили присматривать за квартирой родителей его невесты. Молодой человек иногда там жил, поэтому знал, где хранятся сбережения.

Правоохранители пишут, что постоянного дохода он не имел, поэтому периодически делал ставки на спорт на букмекерских площадках. В очередной раз он решил использовать деньги своих тещи и тестя. Он забрал из квартиры 15 тысяч рублей, часть из них отдал своей девушке — погасил долг перед ней, а частью сделал ставки, но проиграл. Чтобы отыграться, он заложил золото ее родителей, выручив 90 тысяч рублей, но удача и тут его обошла.

Теперь несчастливому игроку и неудавшемуся жениху грозит шесть лет лишения свободы.


нравится (6) не нравится (0)
12 сентября в 12:28, просмотров: 1821, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Владимира Зятькова, погибшего на реке Черная, похоронили в Ишиме 79307
  2. Жителя Сургута оштрафовали на 30 тысяч за картинки с Летающим Макаронным Монстром 58405
  3. Аферист обманом оформил на сургутянку кредит 15612
  4. Десять сургутских спортсменов стали мастерами спорта 7322
  5. Югру вновь возглавляет Наталья Комарова 5387
  6. Жительница Нефтеюганска стала участницей федерального шоу «Танцы» 3386
  7. Вартовчане недовольны подростками, которые собираются в подъездах домов и мусорят 1698
  8. В Нефтеюганске открыли новый сквер с девятью детскими площадками 1352
  9. За прошедший день COVID-19 подтвердился у 82 жителей Югры 352
  10. Сургутяне сэкономят на ОСАГО. Но не все 251
  1. Владимира Зятькова, погибшего на реке Черная, похоронили в Ишиме 79307
  2. Жителя Сургута оштрафовали на 30 тысяч за картинки с Летающим Макаронным Монстром 58405
  3. ​Кто такой Зятек? 29763
  4. ​В Сургуте погиб последний «классический» вор в законе Владимир Зятьков 28320
  5. ​Четверо погибли, четверо госпитализированы: в Сургуте крупное ЧП на реке 23666
  6. Аферист обманом оформил на сургутянку кредит 15612
  7. ​В Сургутском районе ищут пропавшую с угодьев беременную женщину // ОРИЕНТИРОВКА 13989
  8. ​Второй за сутки: в Нижневартовске продолжается атака на ТЦ 12910
  9. Слишком много истории?.. 12758
  10. В Сургутском районе 4-летний ребёнок отравился ртутью 12066
  1. Владимира Зятькова, погибшего на реке Черная, похоронили в Ишиме 79307
  2. Жителя Сургута оштрафовали на 30 тысяч за картинки с Летающим Макаронным Монстром 58405
  3. ​Жительница Нефтеюганска продала горожанам путёвки, но деньги присвоила себе 30474
  4. ​Кто такой Зятек? 29763
  5. ​В Сургуте погиб последний «классический» вор в законе Владимир Зятьков 28320
  6. ​Четверо погибли, четверо госпитализированы: в Сургуте крупное ЧП на реке 23666
  7. ​Почему глава Сургутнефтегаза Богданов не праздновал День нефтяника с министрами и губернатором Комаровой 22896
  8. Югорчане возмущены праздником, который устроили родители больной СМА Ульяны Александровой 19744
  9. ​Сургутяне нашли в городе «рассадник бомжей, алкашей» 18555
  10. ​Жителей Нижневартовска просят опознать труп мужчины, найденный в черте города 18485

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика