В Югре 31-летний житель Советского района украл у своей тещи золото, чтобы делать ставки на спорт.

Мужчину в августе этого года оставили присматривать за квартирой родителей его невесты. Молодой человек иногда там жил, поэтому знал, где хранятся сбережения.

Правоохранители пишут, что постоянного дохода он не имел, поэтому периодически делал ставки на спорт на букмекерских площадках. В очередной раз он решил использовать деньги своих тещи и тестя. Он забрал из квартиры 15 тысяч рублей, часть из них отдал своей девушке — погасил долг перед ней, а частью сделал ставки, но проиграл. Чтобы отыграться, он заложил золото ее родителей, выручив 90 тысяч рублей, но удача и тут его обошла.

Теперь несчастливому игроку и неудавшемуся жениху грозит шесть лет лишения свободы.