В Югре за минувшие сутки коронавирусом заразились 75 человек из 17 муниципалитетов:
- Сургут – 20;
- Ханты-Мансийск – 13;
- Октябрьский район – 9;
- Урай –8;
- Нягань – 6;
- Ханты-Мансийский район – 3;
- Кондинский район – 3;
- Мегион – 2;
- Нижневартовск – 2;
- Сургутский район – 2;
- Радужный – 1;
- Нефтеюганск – 1;
- Когалым – 1;
- Покачи – 1;
- Югорск – 1;
- Нефтеюганский район – 1;
- Советский район – 1.
Всего же на 12 сентября в регионе зарегистрировано 20 505 случаев заболевания COVID-19.
«Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 4 659 человек, сняты с наблюдения –77 262. Состояние 32 пациентов тяжелое, 25 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 92 человека, за весь период пандемии – 19 679 югорчан», — передает окружной оперативный штаб.
За весь период пандемии от COVID-19 в Югре умерли 177 человек, в минувшие сутки смертей не зарегистрировано.