В Югре за минувшие сутки коронавирусом заразились 75 человек из 17 муниципалитетов:

Сургут – 20;

Ханты-Мансийск – 13;

Октябрьский район – 9;

Урай –8;

Нягань – 6;

Ханты-Мансийский район – 3;

Кондинский район – 3;

Мегион – 2;

Нижневартовск – 2;

Сургутский район – 2;

Радужный – 1;

Нефтеюганск – 1;

Когалым – 1;

Покачи – 1;

Югорск – 1;

Нефтеюганский район – 1;

Советский район – 1.

Всего же на 12 сентября в регионе зарегистрировано 20 505 случаев заболевания COVID-19.

«Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 4 659 человек, сняты с наблюдения –77 262. Состояние 32 пациентов тяжелое, 25 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 92 человека, за весь период пандемии – 19 679 югорчан», — передает окружной оперативный штаб.

За весь период пандемии от COVID-19 в Югре умерли 177 человек, в минувшие сутки смертей не зарегистрировано.