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​За сутки коронавирусом в Югре заразились 75 человек

В Югре за минувшие сутки коронавирусом заразились 75 человек из 17 муниципалитетов

​За сутки коронавирусом в Югре заразились 75 человек

В Югре за минувшие сутки коронавирусом заразились 75 человек из 17 муниципалитетов:

  • Сургут – 20;
  • Ханты-Мансийск – 13;
  • Октябрьский район – 9;
  • Урай –8;
  • Нягань – 6;
  • Ханты-Мансийский район – 3;
  • Кондинский район – 3;
  • Мегион – 2;
  • Нижневартовск – 2;
  • Сургутский район – 2;
  • Радужный – 1;
  • Нефтеюганск – 1;
  • Когалым – 1;
  • Покачи – 1;
  • Югорск – 1;
  • Нефтеюганский район – 1;
  • Советский район – 1.

Всего же на 12 сентября в регионе зарегистрировано 20 505 случаев заболевания COVID-19.

«Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 4 659 человек, сняты с наблюдения –77 262. Состояние 32 пациентов тяжелое, 25 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 92 человека, за весь период пандемии – 19 679 югорчан», — передает окружной оперативный штаб.

За весь период пандемии от COVID-19 в Югре умерли 177 человек, в минувшие сутки смертей не зарегистрировано.


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Сегодня в 11:12, просмотров: 187, комментариев: 0
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