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​Зачем вам римские развалины, если в Югре – свеженькое и выглядит хуже

В шоу на ТНТ высмеяли дороги в югорском посёлке

​Зачем вам римские развалины, если в Югре – свеженькое и выглядит хуже

В шоу «Однажды в России» на ТНТ дороги поселка Междуреченский стали первой темой рубрики «Меняем Россию». Ведущий Азамат Мусагалиев продемонстрировал зрителям фотографию застрявшей в грязи кареты «скорой» в административном центре Кондинского района.

«Всем в России не нравятся разрушенные дороги, а развалины в Риме все просто обожают – едут, фотографируются. Но всяким колизеям тысячи лет, а у нас все свеженькое и выглядит даже хуже. Фотографируйтесь с нашими дорогами! Вот, пожалуйста, поселок городского типа Междуреченский, где можно сделать самые лучшие фотографии. Можно сфотографироваться, типа скорая на ладошке. Можете не торопиться. Я думаю, из этой ямы она еще не скоро выберется. На самом деле, это не скорая застряла. Там просто очень плодородная земля: выронил аптечку, выросла скорая», – прокомментировал он снимок.

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Фотографии застрявшей в грязи скорой впервые опубликованы 18 мая в паблике «ЧП |ДТП | ХМАО» во «ВКонтакте».


Фото: vk.com/xmao86186

«Осталось дождаться, чтобы кто-нибудь из администрации застрял. Избитая проблема дорог в поселке. На неделе застрял мусоровоз, сегодня скорая. Станция ул. Строителей пгт. Междуреченский», – говорилось в посте. В августе эти же снимки использовались для призыва принять участие в интернет-голосовании по обустройству дорог в поселке Междуреченский.


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Сегодня в 22:08, просмотров: 150, комментариев: 0
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