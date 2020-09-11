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​Сезон охоты: гвардейцы контролируют добычу пернатой дичи в Югре

Росгвардия следит за охотниками, несколько десятков уже оштрафованы

​Сезон охоты: гвардейцы контролируют добычу пернатой дичи в Югре
Фото: vk.com/rosgvard_ugra_official

В управлении Росгвардии по Югре подвели промежуточные итоги операции «Пернатая дичь, осень». Мероприятия проводились с 14 августа совместно с Природнадзором. В результате выявлено более 35 нарушений правил охоты и оборота оружия. Виновные привлечены к административной ответственности, сообщает пресс-служба силового ведомства.

Гвардейцы проверили более 1,5 тысячи владельцев оружия, совместно с представителями Природнадзора Югры осмотрели 15 охотничьих изб и станов, около 100 маломерных судов в акватории рек Иртыш и Обь, 436 автомобилей.

«Подразделениями лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по ХМАО-Югре в рамках межведомственного соглашения с Природнадзором Югры в ходе совместных профилактических мероприятий постоянно проводится работы, направленная на выявление и пресечение нарушений законодательства в области охоты и оборота оружия. В ходе рейдов сотрудники Росгвардии инструктируют охотников о мерах безопасности при обращении с оружием, напоминают им об ответственности за нарушение правил охоты, правил хранения и использования оружия», - рассказал начальник центра лицензионно-разрешительной работы Михаил Клепалов.

Стоит отметить, что действия рыбаков и охотников в Югре контролирует ОМОН. Так, в мае бойцы ОМОН и Росрыболовства провели рейд «Весенний нерест» на реках Нижневартовского и Сургутского районов. Тогда было выявлено восемь случаев браконьерства и изъято у нарушителей три транспортных средства, 31 рыболовная сеть и 200 килограмм рыбы. В конце апреля противостояние ОМОНа и сургутских рыбаков стало поводом для федеральных новостей.


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Сегодня в 11:27, просмотров: 258, комментариев: 0
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