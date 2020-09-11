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Умер еще один югорчанин с лабораторно подтвержденным COVID-19

Количество умерших из-за коронавируса в Югре выросло до 177

Умер еще один югорчанин с лабораторно подтвержденным COVID-19
фото: siapress.ru

Еще один пациент из Югры не смог справиться с коронавирусом. Таким образом, за весь период пандемии от COVID-19 умерло 177 человек. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Напомним, что за минувшие сутки заболело 80 жителей округа. Состояние 32 пациентов тяжелое, 25 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 111 человек, за весь период пандемии – 19 587 югорчан.

Больше всего инфицированных выявлено в Сургуте, Ханты-Мансийске и Урае. Меньше всего – в Лангепасе, Покачах, Нефтеюганском, Ханты-Мансийском и Белоярском районе.


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Сегодня в 10:25, просмотров: 76, комментариев: 0
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