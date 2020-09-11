Количество умерших из-за коронавируса в Югре выросло до 177

Еще один пациент из Югры не смог справиться с коронавирусом. Таким образом, за весь период пандемии от COVID-19 умерло 177 человек. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Напомним, что за минувшие сутки заболело 80 жителей округа. Состояние 32 пациентов тяжелое, 25 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 111 человек, за весь период пандемии – 19 587 югорчан.

Больше всего инфицированных выявлено в Сургуте, Ханты-Мансийске и Урае. Меньше всего – в Лангепасе, Покачах, Нефтеюганском, Ханты-Мансийском и Белоярском районе.