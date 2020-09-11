Новые случаи COVID-19 в Югре обнаружили в 17 муниципалитетах

В Югре за минувший день 80 человек заразилось коронавирусом. Всего за период пандемии болезнь подтвердилась в 20 430 случаях. Об этом сообщает местный оперативный штаб:
Новые зараженные выявлены в 17 муниципалитетах округа:
- Сургут – 17;
- Ханты-Мансийск – 12;
- Урай – 10;
- Нижневартовск – 8;
- Нефтеюганск – 7;
- Нягань – 5;
- Октябрьский район – 4;
- Мегион – 3;
- Радужный – 3;
- Когалым – 2;
- Сургутский район – 2;
- Советский район – 2;
- Нефтеюганский район – 1;
- Ханты-Мансийский район – 1;
- Лангепас – 1;
- Покачи – 1;
- Белоярский район – 1.
«На момент выявления у 59 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 17 зафиксирована пневмония, у 4 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 75 случаях. По 5 контакты уточняются. Состояние 32 пациентов тяжелое, 25 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 111 человек», – рассказали в пресс-службе оперштаба Югры.