Новые случаи COVID-19 в Югре обнаружили в 17 муниципалитетах

В Югре за минувший день 80 человек заразилось коронавирусом. Всего за период пандемии болезнь подтвердилась в 20 430 случаях. Об этом сообщает местный оперативный штаб:

Новые зараженные выявлены в 17 муниципалитетах округа:

Сургут – 17;

Ханты-Мансийск – 12;

Урай – 10;

Нижневартовск – 8;

Нефтеюганск – 7;

Нягань – 5;

Октябрьский район – 4;

Мегион – 3;

Радужный – 3;

Когалым – 2;

Сургутский район – 2;

Советский район – 2;

Нефтеюганский район – 1;

Ханты-Мансийский район – 1;

Лангепас – 1;

Покачи – 1;

Белоярский район – 1.

«На момент выявления у 59 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 17 зафиксирована пневмония, у 4 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 75 случаях. По 5 контакты уточняются. Состояние 32 пациентов тяжелое, 25 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 111 человек», – рассказали в пресс-службе оперштаба Югры.