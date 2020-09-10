Василию Романице прочат высокий пост в правительстве ХМАО

Начальник УМВД Югры Василий Романица этой осенью покинет свой пост и станет заместителем губернатора округа. Об этом сначала рассказали в телеграм-канале «Доктор Комаровский», а затем со ссылкой на источники в среде местных силовиков сообщил Znak.com.

По данным издания, Василий Романица выйдет на пенсию в ноябре, а затем ему предложат должность замгубернатора по силовикам, которую сейчас занимает Александр Тиртока. Якобы работой последнего в период пандемии может быть недовольна губернатор Наталья Комарова.

Подтвердить или опровергнуть эту информацию официально на момент публикации новости не удалось.

Василий Романица возглавляет УМВД Югры с мая 2011 года. Слухи об его отставке появляются после каждого крупного ЧП в регионе, однако они так и остаются слухами.