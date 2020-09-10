В Югре совместно с «ЛУКОЙЛом» построят новый образовательный центр для кадров в нефтегазовой отрасли

В Югре постоят новый образовательный центр, который будет готовить инженерные кадры для нефтяников. Это будет совместный проект региона, Министерства высшего образования, компании «ЛУКОЙЛ» и Пермского национального исследовательского политехнического университета, сообщает департамент общественных связей Югры. Соответствующий документ подписали на встрече в Когалыме Наталья Комарова, министр Валерий Фальков, глава крупнейшей частной нефтекомпании Вагит Алекперов и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Они же заложили первый камень в фундамент будущего образовательного учреждения.

Идея следующая: в Когалыме будет построен филиал Пермского НИПУ на площади в 22 тысячи квадратных метров – со всем внутренним наполнением, включающим образовательный корпус, лаборатории, конференц-залы, столовые, музей и библиотеку, а также благоустроенной прилегающей территорией.

Чтобы не затягивать получение югорчанами нового образования, на время строительства этого центра молодые жители региона будут учиться в Перми, первый набор уже прошел. Надо понимать, что речь идет о высоком качестве образования. Губернатор Наталья Комарова прокомментировала это так: «Проект встроен в систему подготовки кадров международного стандарта, которой занимается Санкт-Петербургский горный университет и ЮНЕСКО. Наш регион определен базовым для подготовки горных инженеров в области нефтегазодобычи. Уверена, этот проект принесет те результаты, которые мы задумали». Открытие образовательного центра в Когалыме намечено на 2023 год.

Министр высшего образования Валерий Фальков напомнил присутствовавшим на разговоре о важном документе – президентском указе о национальных целях развития до 2030 года, в которых один из ключевых пунктов – создание условий для самореализации талантливой молодежи. «Сегодня мы участвуем в создании нового образовательного центра, который в том числе позволит достичь этой цели гораздо раньше», – отметил госслужащий.

Напомним, что в начале учебного года в Югре в очном формате начали работу все образовательные учреждения, включая 17 ссузов и 5 вузов. Везде предусмотрены меры безопасности от коронавирусной инфекции.