Избранный губернатор Югры вступит в должность практически сразу после голосования

Инаугурация нового губернатора Югры назначена на 13 сентября — день, когда он и будет избран. Так, под проведение мероприятия в три часа дня зарезервирован зал культурно-театрального центра «Югра-Классик» в Ханты-Мансийске.

Кто будет стоять на сцене — узнаем уже в это воскресенье. Напомним, что претендента три: это действующий губернатор Наталья Комарова, справедливоросс Михаил Сердюк и коммунист Алексей Савинцев.

Главу региона из них выберут депутаты окружного парламента на заседании 13 сентября. Напомним, что перечень был внесен в Думу Югры президентом Владимиром Путиным, и он повторяет список пятилетней давности.