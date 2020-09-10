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​Инаугурация нового губернатора Югры пройдет оперативно

Избранный губернатор Югры вступит в должность практически сразу после голосования

​Инаугурация нового губернатора Югры пройдет оперативно
Фото: admhmao.ru

Инаугурация нового губернатора Югры назначена на 13 сентября — день, когда он и будет избран. Так, под проведение мероприятия в три часа дня зарезервирован зал культурно-театрального центра «Югра-Классик» в Ханты-Мансийске.

Кто будет стоять на сцене — узнаем уже в это воскресенье. Напомним, что претендента три: это действующий губернатор Наталья Комарова, справедливоросс Михаил Сердюк и коммунист Алексей Савинцев.

Главу региона из них выберут депутаты окружного парламента на заседании 13 сентября. Напомним, что перечень был внесен в Думу Югры президентом Владимиром Путиным, и он повторяет список пятилетней давности.


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Сегодня в 15:58, просмотров: 419, комментариев: 1
Комментарии:
Местный
не нравится
Сегодня в 19:06
Кто же будет губернатором?)))

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