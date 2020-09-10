В Югру из Сирии вернут девять детей

Российские власти готовят документы для возвращения на родину девятерых детей из Югры, находящихся сейчас в Сирии. Об этом рассказала ТАСС уполномоченный по правам ребенка в округе Татьяна Моховикова.

«В настоящее время на территории Сирии находятся девять наших детей, как мальчики, так и девочки. Часть из них родились на территории арабской республики, а другие были вывезены родителями ранее с территории Югры. Возраст у них разный – как дошкольный, так и школьный», – цитирует омбудсмена агентство.

Дата возвращения детей пока неизвестна.

В 2019 году в Югру были доставлены двое детей – брат, который был вывезен в Сирию матерью, и сестра, родившаяся уже там. Их мать, уехавшая в арабскую республику вслед за мужем, осуждена за пособничество терроризму и находится в тюрьме Ирака. Детей воспитывает бабушка.