Новые заболевшие коронавирусом зарегистрированы в 14 муниципалитетах Югры

В Югре за минувший день выявлено 80 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, за весь период пандемии COVID-19 подтвердился у 20 350 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Новые случаи зарегистрированы в 14 муниципалитетах:
- Нижневартовск – 20;
- Сургут – 19;
- Ханты-Мансийск – 17;
- Нягань – 4;
- Радужный – 4;
- Когалым – 3;
- Октябрьский район – 3;
- Советский район – 3;
- Сургутский район – 2;
- Мегион – 1;
- Нефтеюганск – 1;
- Белоярский район – 1;
- Кондинский район – 1;
- Ханты-Мансийский район – 1.
«На момент выявления у 48 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 25 зафиксирована пневмония, у 7 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 75 случаях. По 5 контакты уточняются. Состояние 33 пациентов тяжелое, 26 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в оперштабе региона.
Отметим также, что за минувшие сутки никто из пациентов не скончался – число умерших от коронавируса югорчан продолжает оставаться на отметке 176 человек. За день 108 жителей округа выписано из больниц, за весь период пандемии – 19 476.