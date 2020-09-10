Новые заболевшие коронавирусом зарегистрированы в 14 муниципалитетах Югры

В Югре за минувший день выявлено 80 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, за весь период пандемии COVID-19 подтвердился у 20 350 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Новые случаи зарегистрированы в 14 муниципалитетах:

Нижневартовск – 20;

Сургут – 19;

Ханты-Мансийск – 17;

Нягань – 4;

Радужный – 4;

Когалым – 3;

Октябрьский район – 3;

Советский район – 3;

Сургутский район – 2;

Мегион – 1;

Нефтеюганск – 1;

Белоярский район – 1;

Кондинский район – 1;

Ханты-Мансийский район – 1.

«На момент выявления у 48 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 25 зафиксирована пневмония, у 7 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 75 случаях. По 5 контакты уточняются. Состояние 33 пациентов тяжелое, 26 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в оперштабе региона.

Отметим также, что за минувшие сутки никто из пациентов не скончался – число умерших от коронавируса югорчан продолжает оставаться на отметке 176 человек. За день 108 жителей округа выписано из больниц, за весь период пандемии – 19 476.