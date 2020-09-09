Свидания в исправительных колониях Югры снова разрешили

Комнаты для свиданий в югорских исправительных учреждениях снова открыты: с 1 сентября длительные и краткосрочные свидания в нескольких колониях разрешены, сообщает пресс-служба УФСИН России по ХМАО-Югре.

Так, осужденные колоний №15 в Нижневартовске и №17 в Сургуте могут провести три дня с родными, в 11-й колонии пока есть возможность краткосрочных встреч. По-прежнему недоступны свидания в следственном изоляторе Нижневартовске.

При этом приходится соблюдать меры предосторожности, имея в виду распространение коронавирусной инфекции, подчеркивают сотрудники УФСИН России по ХМАО-Югре: «Родственники будут допускаться на свидания только при наличии отрицательного результата анализа на COVID-19, сделанного не ранее чем за три дня до начала свидания, и при наличии масок и перчаток». Откажут в свиданиях посетителям с признаками ОРЗ и с повышенной температурой.