Синоптики объяснили причину хорошей погоды в ХМАО

До конца недели в Югре будет тепло и сухо. На юге региона температура воздуха прогреется до +25 градусов. Об этом рассказала начальник отдела метеопрогнозов Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Соколова.

«Сейчас над Югрой устанавливаются юго-западные воздушные потоки. В результате чего из южных районов России к нам приходит тепло. В начале следующей недели ожидаем небольшое понижение температуры, затем вновь небольшое повышение температуры. Такая погода типична для нашего региона и соответствует климатическим нормам», – цитирует метеоролога «Югра ТВ».

По данным синоптиков, в ближайшие три дня средние дневные температуры составят +19,+24 градусов, ночные – до +13. В Сургуте, по данным сервиса Gismeteo, до воскресенья будет тепло (около +20 градусов), сухо и солнечно. А в воскресенье ожидается дождь.