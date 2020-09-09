Выборы в Югре будут длиться три дня

Единый день голосования в муниципалитетах Югры растянется на три дня. В округе решили применить новшества при проведении выборов, опробованные во общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Об этом рассказал председатель окружной избирательной комиссии Денис Корнеев во время пресс-конференции в РИЦ «Югра».

«Вы все помните, что на общероссийском голосовании применялись новые формы голосования. До дня голосования были дни, когда с 8.00 до 20.00 можно придти на избирательный участок. Также у нас голосование на дому проходило вне основного дня голосования. И была такая форма – голосование в местах общего пользования. Вот эти три формы Центральная избирательная комиссия определила, как дополнительные, и предоставила возможность избирательным комиссиям, организующим выборы, принять решение: применять или не применять на текущих выборах эти формы», – рассказал Корнеев.

Территориальные избирательные комиссии все тщательно обдумали и приняли решение: выборы думы Белоярского, глав сельских поселений Сорума, Лямина, Мулымьи, Сытомино, а также дополнительные выборы в Когалыме и Нефтеюганске будут длиться три дня – с 11 по 13 сентября. На выборах в думы Радужного и Мегиона два дополнительных дня будет проходить голосования на дому.

Денис Корнеев убежден в правильности этого решения «с точки зрения разведения потоков людей, для удобства избирателей, а для членов комиссии нагрузка рассредоточивается на несколько дней». Членам ТИКов рабочие дни обещают оплатить в соответствии с нагрузкой и трудовым законодательством.

13 сентября в Югре состоятся 13 избирательных кампаний. Досрочное голосование в труднодоступных муниципалитетах идет со 2 сентября. В нем приняли участие 420 жителей региона.