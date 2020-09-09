Количество умерших пациентов с лабораторно подтвержденным коронавирусом в Югре достигло 176

За прошедший день в Югре умер один пациент с лабораторно подтвержденным коронавирусом. За весь период пандемия унесла жизни 176 жителей региона. Об этом сообщает оперативный штаб.

Напомним, что по данным за 9 сентября в округе COVID-19 подтвердился у 77 человек. Состояние 34 пациентов тяжелое, 26 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 107 пациентов, за весь период пандемии – 19 368 югорчан.

Больше всего зараженным выявили в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нижневартовске. Меньше всего – в Радужном, Лангепасе, Мегионе, Березовском и Нижневартовском районе.