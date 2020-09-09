Новые случаи COVID-19 в Югре обнаружили в 14 муниципалитетах

В Югре за минувший день коронавирус подтвердился у 77 человек. Таким образом, за весь период пандемии заразилось 20 270 жителей округа. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Территориально новые случаи распределились по 14 муниципалитетам:

Сургут – 20;

Ханты-Мансийск – 18;

Нижневартовск – 10;

Нефтеюганский район – 7;

Октябрьский район – 4;

Нягань – 4;

Советский район – 4;

Когалым – 3;

Сургутский район – 2;

Радужный – 1;

Лангепас – 1;

Мегион – 1;

Березовский район – 1;

Нижневартовский район – 1.

«На момент выявления у 47 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 15 зафиксирована пневмония, у 15 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 73 случаях. По 4 контакты уточняются. Состояние 34 пациентов тяжелое, 26 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 107 человек», – рассказали в пресс-службе оперштаба.