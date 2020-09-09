Новые случаи COVID-19 в Югре обнаружили в 14 муниципалитетах

В Югре за минувший день коронавирус подтвердился у 77 человек. Таким образом, за весь период пандемии заразилось 20 270 жителей округа. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Территориально новые случаи распределились по 14 муниципалитетам:
- Сургут – 20;
- Ханты-Мансийск – 18;
- Нижневартовск – 10;
- Нефтеюганский район – 7;
- Октябрьский район – 4;
- Нягань – 4;
- Советский район – 4;
- Когалым – 3;
- Сургутский район – 2;
- Радужный – 1;
- Лангепас – 1;
- Мегион – 1;
- Березовский район – 1;
- Нижневартовский район – 1.
«На момент выявления у 47 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 15 зафиксирована пневмония, у 15 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 73 случаях. По 4 контакты уточняются. Состояние 34 пациентов тяжелое, 26 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 107 человек», – рассказали в пресс-службе оперштаба.