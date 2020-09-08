Главные новости о новом учебном году для профессионального и высшего образования в Югре

Во второй половине августа все взоры были обращены к дошкольному и среднему образованию – югорчан волновало, как их дети выйдут в свои учебные заведения в условиях коронавируса, а ответственные чиновники занимались подготовкой процесса и объясняли происходящее. При этом из зоны внимания общественности незаслуженно выпали студенты профессиональных и высших учебных заведений.

Эта несправедливость была исправлена в минувшую пятницу – губернатор Наталья Комарова посвятила студенческим вопросам свой традиционный прямой эфир. На нем были подняты вопросы обеспечения учащихся инфраструктурой, жильем и бюджетными местами, а также другие волнующие молодежь вопросы. СИА-ПРЕСС собрал главное, о чем был этот разговор.

Как учиться

Принципы нового учебного года для студентов в целом похожи на школьные, но с некоторыми нюансами. Во-первых, базово образовательный процесс идет в очном формате, но с соблюдением всех необходимых требований безопасности. Для профессиональных учебных заведений заложена та же механика, что для школ – студенты могут не носить маски, а персонал и посетители – обязаны. В вузах все строже – в конце концов, там все взрослые люди, поэтому масочный режим обязателен для всех. Но без необходимости тратить деньги со стипендий на покупку СИЗов – одноразовые маски закуплены за бюджетный счет и должны предоставляться учащимся бесплатно.

Во-вторых, вопрос онлайн-обучения должен быть решен в пользу студентов. «В случае, если есть желание оставаться дома и получать образование дистанционно, организация должна обеспечить всем необходимым <…> Судя по документам, которые были предоставлены, это выполнено», – констатировала Наталья Комарова, отвечая на один из комментариев в ходе эфира.

Сколько учиться

Тема, которая волнует будущих студентов – это количество бюджетных мест в региональных вузах (их пять) и среднеспециальных учебных заведениях (их 22). Тут новости преимущественно хорошие – возможностей получать образование бесплатно в Югре год от года становится все больше. «Мы за последние семь лет нарастили количество бюджетных мест в образовательных организациях региона: если говорить об организациях среднего профессионального образования, то на 1005 мест, в высшем профессиональном звене – на 600 мест. Учитывая поручения президента РФ на этот счет, мы продолжим работать в данном направлении», – заявила губернатор.

Если погрузиться в суть и динамику этих цифр, то она весьма позитивна – получается, что в ссузах количество бюджетных мест выросло на дестяь процентов – с 5 355 до почти 6 000, а в университетах – аж на 40 процентов – с 1880 до 2885. Это говорит о довольно высоком уровне возможностей для юных югорчан бесплатно получить образование в родном регионе. И ситуация с бюджетными местами будет только улучшаться – об этих планах сообщает и Наталья Комарова, и министр высшего образования (наш земляк из Тюмени) Валерий Фальков.

Где учиться?

Увеличивать количество студентов и при этом не наращивать материальную базу ссузов и вузов было бы недальновидно. В Югре подобных ошибок не совершают – учебная и жилищная инфраструктура для стремящихся к знаниям молодых людей постоянно совершенствуется.

Сейчас реконструируются здания Лангепасского и Югорского профколледжей, в планах – аналогичные расширения Нижневартовского строительного колледжа, Сургутского медколледжа (входящего в Сургутский Государственный университет) и Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа.

Отдельный разговор – строительство многофункционального центра прикладных квалификаций, который Югра совместно с «ЛУКОЙЛом» создает для Когалымского политехнического колледжа. Он станет новой базой для подготовки кадров для нефтяной отрасли.

Сами по себе здания для обучения это хорошо, но принципиальную важность имеет техническая начинка, которая позволяет готовить профессионалов. Тут все тоже оптимистично – в Югре на базе ссузов уже запущены 25 современных и качественных мастерских, позволяющих отрабатывать необходимые компетенции, и в планах запустить еще 14 таких образовательно-практических точек.

При этом речь идет не только об условно «рабочих» профессиях, но и сфере IT – например, в октябре в регионе на базе пяти организаций откроется академия Huawei для получения практики на сетевом оборудовании, а также планируется запуск проекта IT-школы вместе со Сбербанком, который традиционно много вкладывается в подготовку кадров этой сферы.

И плюсом к тому – масштабная программа по созданию научно-образовательного центра совместно с Тюменской областью и Ямалом. Она подразумевает новые мощности для получения качественного высшего образования и развития в научной сфере.

Стоит отметить, что отбор талантливой молодежи и предоставление ей возможности расти и самореализовываться – один из важных пунктов подписанного президентом указа «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».