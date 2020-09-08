ХМАО остался в десятке регионов РФ с самыми высокими зарплатами

Средняя зарплата в Югре составляет 77,9 тысячи рублей. С такими показателями округ вошел в топ-10 российских регионов с самими высокими зарплатами. Данные Росстата за первое полугодие 2020-го публикует RT.

Лидером рейтинга стала Чукотка, где средняя зарплата составляет 116,5 тысячи рублей. В пятерку вошли Ямал (113 тыс. рублей), Москва (96,8 тыс. рублей), Магаданская область (96,6 тыс.) и Ненецкий АО (93,4 тыс.). Сахалинская область (90,9 тыс. рублей) и Камчатский край (81,2 тыс.) также обошли Ханты-Мансийский АО по этому показатели. Кроме того, высокий уровень дохода в Якутии – 74,8 тысячи рублей. Самые низкие заработки в первом полугодии 2020 года зафиксированы в Ивановской области (27,6 тыс.), Алтайском крае (28,7 тыс.) и Карачаево-Черкессии (28,7 тыс.).

Между тем, по данным HeadHunter, средняя предлагаемая зарплата в Сургуте составляет 53 тысячи рублей, в округе – 49 тысяч рублей.