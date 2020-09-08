За 7 сентября в ХМАО выявили 72 новых случая заражения коронавирусом

В десяти муниципалитетах Югры 7 сентября выявили 72 новых заболевших коронавирусом. По сообщению оперштаба Югры, таким образом, общее число заразившихся в округе за весь период пандемии составило 20 193 человека.

Традиционно наибольшее число новых случаев инфицирования фиксируется в крупных городах округа. В Сургуте их 22, в Ханты-Мансийске — 18, в Нижневартовске (где, кстати, накануне не было выявлено ни одного случая) — 12.

Данные по остальным муниципалитетам:

Урай – 9;

Сургутский район – 3;

Советский район – 3;

Радужный – 2;

Когалым – 1;

Мегион – 1;

Нефтеюганский район – 1.

«На момент выявления у 54 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 13 зафиксирована пневмония, у 5 человек — бессимптомно», — поясняют в оперштабе.