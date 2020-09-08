За 7 сентября в ХМАО выявили 72 новых случая заражения коронавирусом

В десяти муниципалитетах Югры 7 сентября выявили 72 новых заболевших коронавирусом. По сообщению оперштаба Югры, таким образом, общее число заразившихся в округе за весь период пандемии составило 20 193 человека.
Традиционно наибольшее число новых случаев инфицирования фиксируется в крупных городах округа. В Сургуте их 22, в Ханты-Мансийске — 18, в Нижневартовске (где, кстати, накануне не было выявлено ни одного случая) — 12.
Данные по остальным муниципалитетам:
Урай – 9;
Сургутский район – 3;
Советский район – 3;
Радужный – 2;
Когалым – 1;
Мегион – 1;
Нефтеюганский район – 1.
«На момент выявления у 54 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 13 зафиксирована пневмония, у 5 человек — бессимптомно», — поясняют в оперштабе.