В актированные дни школьники Югры теперь будут заниматься дистанционно

Актированные дни в Югре потеряют свою прелесть для школьников: теперь в холода они будут заниматься дома удаленно. Об этом URA.RUсообщило со ссылкой на директора департамента образования и молодежной политики Алексея Дренина.

Так, чиновник сказал, что отменять актировки никто не будет, но теперь можно применять опыт дистанционного обучения, накопленный за месяцы самоизоляции. «Образовательный процесс мы отменять не будем», — подчеркнул чиновник.

В департаменте общественных связей Югры эту информацию корреспонденту siapress.ru подтвердили.

О том, разработаны ли программы для работы дистанционно, пока неизвестно. Однако некоторые классы в Сургуте уже учатся удаленно: напомним, ранее сообщалось, что два класса в девятой школе вынуждены были вернуться к самоизоляции из-за обнаруженных носителей коронавируса.