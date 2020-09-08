Команда парашютистов из Югры стала лучшей на всероссийском чемпионате

Команда парашютистов из Югры завоевала золото в Чемпионате России. Соревнование проводилось сразу по четырем направлениям: групповая акробатика, купольная акробатика, артистические дисциплины и скоростное падение.

«Все эти направления разительно отличаются друг от друга. Например, в купольной акробатике спортсменам необходимо, сменяя друг друга и двигаясь по определенной траектории, задеть ногой стропу сокомандника, чей купол находится под ним. Именно в этом технически непростом направлении команда из Ханты-Мансийского округа уже не в первый раз одержала безоговорочную победу», – сообщили в пресс-службе Федерации парашютного спорта России.

Отметим, что Чемпионат проходил с 6 по 12 сентября в Московской области. Более 250 парашютистов приняли участие.