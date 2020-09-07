В Югре от укусов клещей пострадал 4321 человек

В этом году в Югре на десять процентов выросло число случаев нападения клещей на людей. С начала сезона активности членистоногих от них пострадал 4321 человек, 13 процентов из них – дети. За последнюю неделю клещей сняли с 26 жителей автономного округа, из которых 10 детей. Каждый пятый снятый с пострадавших кровопийца оказался переносчиком опасной инфекции.

«Из 1539 клещей, снятых с пострадавших, возбудители клещевых инфекций обнаружены в 21,1 процента случаев. Возбудитель клещевого энцефалита обнаружен в 3,2 процента клещей, исследованных на наличие данного возбудителя, возбудитель гранулоцитарного анаплазмоза – в 0,8 процента, возбудитель клещевого боррелиоза - в 34,7 процента, возбудитель моноцитарного эрлихиоза человека - в 6,5 процента, – рассказали в пресс-службе окружного управления Роспотребнадзора. – Из объектов окружающей среды исследовано 844 клеща, возбудители клещевых инфекций выявлены в 43,5 процента случаев, в том числе в 33,8 процента исследованных клещей обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, в 6,1 процента обнаружен возбудитель моноцитарного эрлихиоза человека, в 3,2 процента возбудитель клещевого энцефалита, в 0,7 процента - возбудитель гранулоцитарного анаплазмоза».

Клещи могут напасть где угодно, но чаще всего это происходит на обочинах дорог, лесных просеках, кладбищах, на рыбалке или в период выезда на природу для отдыха (35,9%), на дачах и садовых участках (30,2%). В пределах населенных пунктов подверглись нападению клещей 21,6 процента от общего числа пострадавших. За пределами округа пострадало 1,9 процента обратившихся.

Всё, что вы хотели узнать о клещах, но ленились погуглить, мы собрали здесь. А тут разобрались, как помешать паразитам захватить мир.