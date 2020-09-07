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​В Югре за нарушения COVID-ограничений оштрафовали каждого 79 жителя

ХМАО стал лидером уральского региона по числу оштрафованных за нарушение коронавирусных ограничений

​В Югре за нарушения COVID-ограничений оштрафовали каждого 79 жителя
Фото: vk.com/umvdsurgut

В Югре с начала введения режима повышенной готовности более 21 тысячи человек были привлечены к ответственности за нарушение коронавирусных ограничений. Больше всего штрафов наложено в июле (6257), меньше всего – в апреле (1135). Таким образом, каждый 79 житель округа наказан за нарушение COVID-ограничений, подсчитало Ura.ru.

ХМАО стал лидером по данному показателю среди регионов Большого Урала. «ХМАО — каждый 79, Пермский край — 125, Свердловская область — 150, Челябинская — 169, Курганская — 412, Тюменская (без ХМАО и ЯНАО) — 466», - приводит агентство статистку ГАС «Правосудие». В среднем, по Уралу к ответственности по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации) привлекли каждого 149 жителя. Эта статья предполагает наказание штрафом на сумму от одной тысячи до 30 тысяч рублей.

Сургутская полиция сообщала о первых выписанных штрафах за нарушение режима самоизоляции в начале апреля. Стоит отметить, что привлечение нарушителей самоизоляции к ответственности в Югре было связано с несколькими скандалами. Так, в апреле широко обсуждали операцию ОМОНа по задержанию рыбаков, а в июне – жесткое задержание двух сургутянок в парке «За Саймой».

В начале сентября Югры начала переход к третьему этапу снятия ограничений по коронавирусу. Но в общественных местах нельзя появляться без масок.


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07 сентября в 13:28, просмотров: 556, комментариев: 0
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