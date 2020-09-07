​Наталья Комарова предложила главе Минстроя новые меры, которые позволят эффективнее расселять югорчан из аварийного жилья

Губернатор Югры Наталья Комарова предложила вернуть в законодательство понятие «фенольное жилье», дабы повысить эффективность расселения жителей региона из старых деревянных домов. «В интересах здоровья и безопасности людей это нужно учитывать в критериях отнесения к тому или иному статусу деревянных многоквартирных жилых домов. Возможно, использовать другую терминологию, которая учтет специфику других регионов», – передает департамент общественных связей Югры слова Натальи Комаровой на совещании под председательством главы Минстроя Владимира Якушева в Белоярском.

В ходе этого разговора, в котором приняли участие губернаторы Югры, Тюменской области и Ямала, министр строительства напомнил о стоящей перед страной задаче – 5 миллионов россиян в год должны улучшать свои жилищные условия, а ввод нового жилья должен быть на уровне 120 млн квадратных метров. Для этого федеральное правительство передвинуло 50 млрд рублей на опережающую помощь в переселении россиян с 2022 на 2020 год.

Стоит отметить, что за первое полугодие 2020 года Югра ввела 168 тысяч квадратных метров жилья – по этому показателю регион идет с опережением показателя предыдущего года на пять процентов, хотя эпидемия коронавируса, конечно, сильно повлияет на эти показатели по итогам года. Если говорить о переселении из аварийного жилья – то за первые полгода в Югре расселено более 14,5 тысяч квадратных метров таких квартир, новые квартиры получили почти 1100 жителей региона. В планах – снести 80 тысяч квадратных метров аварийных домов, на это выделено 5,5 млрд рублей.

Напомним, что снос балков в Югре, который завершится в самое ближайшее время, так же стал возможен благодаря инициативе Натальи Комаровой, которая с начала своего первого губернаторского срока смогла внести эти самые «балки» (которые ранее не были кодифицированы и не учитывались федеральной властью) в легальное поле.