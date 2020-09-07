В ХМАО с начала года выявлено 11 преступлений террористического и экстремистского характера

В 2020 году в Югре выявлено девять преступлений террористического и два экстремистского характера. Они зарегистрированы в Сургуте, Нижневартовске, Когалыме, Радужном и Югорске. Такие данные были озвучены на заседании межведомственной комиссии региона по противодействию экстремистской деятельности.

Так, в августе в Сургуте был задержан подозреваемый в финансировании запрещённой в России международной террористической организации ИГИЛ. Как сообщало ИА СИА-ПРЕСС, спецоперация ФСБ и МВД проходила в Югре, Москве, Дагестане и Красноярском крае. Всего были задержаны шесть человек. «Установлено, что подозреваемыми собрано не менее полумиллиона рублей на финансирование терроризма», – сообщала пресс-служба СКР.

Также в конце лета стало известно о том, что в Югорске два человека стали фигурантами уголовного дела за организацию в городе секты «Свидетели Иеговы», признанной экстремистской организацией. Кроме того, в отношении жителя Радужного возбуждено уголовное дело по факту оправдания им идеологии нацизма и военных преступлений, совершённых фашистами во время Второй мировой войны. В марте начальник УМВД России по Югре Василий Романица заявил, что в 2020 году сотрудники полиции и ФСБ предотвратили на стадии подготовки три диверсионно-террористических акта в Сургуте, Когалыме и Нижневартовске.

По итогам заседания межведомственной комиссии Югры органам местного самоуправления округа делегированы полномочия по укреплению межнационального мира и согласия. Об этом сообщает пресс-служба окружного парламента.

«Пришло время для обновления действующей модельной муниципальной программы. В частности, Думой Югры внесены изменения в региональное законодательство – органам местного самоуправления делегированы полномочия по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, профилактику терроризма и экстремизма. Поэтому модельная муниципальная программа дополнена задачей «Обеспечение реализации мероприятий в сфере гармонизации межнациональных, межконфессиональных отношений и профилактики экстремизма», – уточнил депутат думы Югры Николай Ташланов.