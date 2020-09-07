Рынок труда в ХМАО по итогам 2019 года признан одним из лучших в стране

Ханты-Мансийский автономный округ занял четвертое место в рейтинге российских регионов по индексу рынка труда, улучшив свои позиции по сравнению с 2018 годом: 78,8 балла против 78 баллов.

Список составлен экспертами РИА «Новости». Аналитики учитывали девять показателей, характеризующих положение в исследуемой области, включая уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также емкость рынка труда. Первые три места у Москвы (96,4 балла), Санкт-Петербурга (93 балла) и Московской области (85,2 балла). На пятом месте – Тюменская область, набравшая 73,9 балла.

Югра и юг Тюменской области показали лучшие результаты в Уральском федеральном округе. Так, Свердловская область расположилась на девятом месте (70,4 балла), Ямала – на 18-м (65,9 балла), Челябинская область – на 20-м (65,1 балла), Курганская область – на 75-м (43,8 балла). Наименее благоприятная ситуация в стране сложилась в Карачаево-Черкессии, Северной Осетии и Тыве.

Аналитики подчеркнули, что «по итогам 2019 года отмечалось снижение безработицы до рекордно низкого значения, по сравнению с 2018 годом сократилось среднее время поиска работы, во всех регионах выросли зарплаты, коэффициент напряженности на рынке труда (отношение среднегодовой численности безработных к среднегодовому числу вакансий) был самый низкий за последние пять лет». При этом ситуация в разных регионах по-прежнему характеризуется достаточно высокой степенью неоднородности.

В 2020 году на рынке труда отразилась пандемия COVID-19. По данным Росстата на конец июля, уровень безработицы в России вырос почти на треть по сравнению с прошлым годом. Однако в Югре показатели лучше, чем в среднем по стране. Безработными в округе считались 25 тысяч человек (2,8% от общего числа рабочей силы).