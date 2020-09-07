Под Няганью в автоаварии один человек погиб и двое пострадали

В ночь на субботу, 5 сентября, на 15 километре дороги «Нягань –Унъюган» в ДТП погиб человек, еще двое получил травмы.

«Авария произошла около 00.15. 38-летний водитель, управляя автомобилем Honda, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП 36-летний пассажир погиб на месте, водитель и еще один пассажир 37 лет получили травмы», – сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за минувшие выходные, с 4 по 6 сентября, в Югре зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб, 16 – получили травмы. Кроме того, 60 водителей задержаны за управление транспортом в состоянии опьянения, 24 – за отказ от медицинского освидетельствования, четверо – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.