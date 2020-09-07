Полиция начала проверку после сообщений об опасных ямах на мосту через Обь

Несколько автомобилистов пробили колеса, угодив в яму на съезде с моста через Обь по дороге их Сургута в Нефтеюганск. Об этом сообщают подписчики паблика «О, Сургут!» во «ВКонтакте».

«Такие ямы, что машины попробивали колеса», – сообщила одна из участниц инцидента, снявшая происходящее на видео. В ролике сняты шесть автомобилей, стоящих на обочине после моста.

В пресс-службе полиции Югры корреспонденту ИА СИА-ПРЕСС сообщили, что по факту поступивших обращений проводится проверка.

В департаменте дорожного хозяйства и транспорта сообщили, что 27 августа на этом участке автодороги проводили ремонтные работы. «Согласно схеме организации дорожного движения в период проведения работ, заблаговременно установили соответствующие дорожные знаки, в том числе ограничивающие скорость движения транспортных средств. Таким образом, нарушений правил производства работ в части организации безопасности дорожного движения со стороны эксплуатирующей организации не установлено», – передает «О, Сургут».

Как сообщалось ранее, запланированный на начало сентября ремонт моста через Обь отложен на весну из-за неподходящих погодных условий. Однако ямочный ремонт на этом участке по требованиям безопасности дорожного движения должен быть завершен.