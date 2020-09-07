В Югре за минувший день умер один пациент из-за коронавируса

За минувший день в Югре умер один пациент с лабораторно подтвержденным коронавирусом. Таким образом, за весь период пандемии в округе умерло 175 человек. Об этом сообщает оперштаб региона.

Напомним, что за последние сутки COVID-19 подтвердился у 76 человек. Состояние 30 пациентов тяжелое, 21 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 124 человека, за весь период пандемии – 19 145 югорчан.

Больше всего заболевших зарегистрировано в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нефтеюганске. Меньше всего ­– в Югорске и Покачах.