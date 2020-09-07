За минувший день коронавирусом в Югре заразилось 76 человек

В Югре зарегистрировано 76 новых случаев заражения коронавирусом. Всего за период пандемии заразилось 20 121 жителей округа. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Новые случаи территориально распределились по 13 муниципалитетам:
- Сургут – 28;
- Ханты-Мансийск – 11;
- Нефтеюганск – 9;
- Урай – 7;
- Сургутский район – 4;
- Нягань – 4;
- Нефтеюганский район – 3;
- Когалым – 2;
- Октябрьский район – 2;
- Лангепас – 2;
- Советский район – 2;
- Югорск – 1;
- Покачи – 1.
«На момент выявления у 61 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 8 зафиксирована пневмония, у 7 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 72 случаях. По 4 контакты уточняются. Состояние 30 пациентов тяжелое, 21 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 124 человека», – рассказали в пресс-службе оперштаба округа.